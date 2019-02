Tajani enviará una carta al presidente de Nicaragua para exigirle que se respeten los DDHH en las cárceles

Publicado 11/02/2019 18:30:59 CET

BRUSELAS, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, enviará una carta al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para pedirle que se respeten las libertades fundamentales y los Derechos Humanos de los presos políticos en las cárceles tras la visita de una delegación europarlamentaria al país.

El jefe de la misión que se desplazó hace dos semanas a Nicaragua, el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui, ha reclamado al presidente de la Eurocámara que envíe una carta a Ortega "para exigirle respeto a las libertades y respeto a la dignidad humana en las cárceles".

"Visitamos las cárceles donde prisioneros políticos están sufriendo un maltrato horrible. Hay una quiebra horrible de las libertades democráticas en ese país", ha denunciado el eurodiputado socialista. Jáuregui ha lamentado que a pesar de que "el presidente Ortega prometió a la delegación del Parlamento europeo que haría algo para suavizar la situación de la quiebra de la democracia y de los Derechos Humanos" en Nicaragua "nada está ocurriendo".

"Al contrario, todo va a peor", ha alertado, para pedir en nombre de la delegación de la Eurocámara desplazada al país que envíe una carta al mandatario nicaragüense "para exigirle respeto a las libertades" y "a la dignidad humana en las cárceles".

El eurodiputado del PP Gabriel Mato, que también participó en la misión, también ha avisado de que "la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado" y de que urge "actuar inmediatamente" en Nicaragua. "En Nicaragua reina el terror, no hay libertad para los periodistas, se apalea a las presas, se mata a estudiantes. Yo creo que no podemos mirar hacia otro lado", ha avisado.

Mato ha denunciado que "diez presas de una de las celdas" de la "prisión de presas políticas" La Esperanza que visitó la delegación han "sido maltratadas, golpeadas terriblemente y además les impiden ser visitadas por sus familiares" pese a que "el propio presidente Ortega" les "garantizó que no habría ningún tipo de represalia" en su contra tras "denunciar" su situación a los eurodiputados.

"Nos manifestaron la injusticia de su causa y el maltrato físico y moral que estaban recibiendo. Exigimos que no hubiera ningún tipo de represalias a estas presas que se habían atrevido a denunciar lo que estaba sucediendo", ha alertado.

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha asegurado compartir su "posición" y ha avanzado que enviará una carta a Ortega. "Voy a enviar una carta al presidente de Nicaragua", ha asegurado.

El objetivo de la visita de la misión, que se desarrolló entre el 23 y 26 de enero era evaluar la crisis política y social por la que atraviesa Nicaragua y apoyar un proceso de diálogo a fin de restableceré el orden democrático en el país" después de que la Eurocámara ya condenara la represión e intimidación contra las protestas pacíficas contra el Gobierno de Ortega en una resolución en mayo y lamentó el retroceso democrático y del Estado de Derecho en Nicaragua.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea también reclamaron al Gobierno de Ortega a finales de enero el fin de la represión y el reinicio de un diálogo nacional y amenazaran con sanciones si se degrada la situación de los Derechos Humanos o el Estado de Derecho en el país, en un texto de conclusiones muy firme.