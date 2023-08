Los talibán advierten a los afganos de que las acciones en el extranjero no se considerarán yihad

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gobierno en funciones de los talibán en Afganistán ha pedido a los ciudadanos del país que se abstengan de llevar a cabo acciones en el extranjero que puedan poner en riesgo los "logros" alcanzados hasta el momento por las autoridades y han subrayado que cualquiera de esos actos no se considerará yihad.

Así lo ha advertido el ministro interino de Defensa de los talibán, el mulá Mohamad Yaqub Muyahid, durante un encuentro con los altos mandos de las fuerzas de seguridad del país, entre ellos plana mayor de los muyahidines.

"Esta es la orden del emir" se escucha decir a Muyahid en un audio publicado por RTA, la televisión estatal afgana, en referencia al actual líder de los talibán y jede de facto del Estado de Afganistán, Haibatulá Ajundzada.

"La obediencia es obligatoria. Si una persona sale de Afganistán con el objetivo de la yihad, esa yihad no se considerará como tal. Si el emir avisa a los muyahidines que no vayan a la batalla y acuden, no se considera guerra, no es yihad", ha advertido el ministro de Defensa en funciones.

En ese sentido, Muyahid ha insistido en que los ciudadanos de Afganistán no pueden llevar a cabo acciones en el extranjero que pongan en riesgo los "logros" y las aspiraciones de los talibán, en un momento en el que reclaman a la comunidad internacional el fin de las sanciones y poder acceder a los fondos que el país tiene en el exterior, congelados desde la llegada de los fundamentalistas.