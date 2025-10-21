Los talibán instan a EEUU a reabrir su Embajada en Kabul en lugar de reclamar la base de Bagram

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los talibán, Zabilulá Mujahid, ha instado a Estados Unidos a reabrir su Embajada en Kabul, capital de Afganistán, para retomar unas "relaciones legítimas y adecuadas", en lugar de reclamar la base aérea de Bagram.

"Al activar este canal diplomático, Afganistán y Estados Unidos tendrán relaciones legítimas y adecuadas. Estamos a favor de unas buenas relaciones", ha dicho el portavoz, en declaraciones a la agencia afgana de noticias Tolo News.

El portavoz de los islamistas ha reiterado el interés por restablecer la vía diplomática y comercial con Washington. "En estos sectores, siempre hemos estado en contacto y hemos alentado a Estados Unidos a establecer relaciones", ha dicho.

Hace unos días, Mujahid ya informó de que se habían establecido los primeros contactos entre Washington y Kabul para reabrir sus respectivas embajadas, un paso que ya ha dado Moscú, en línea con el cambio de postura de una comunidad internacional que ha pasado del rechazo a apostar por cierto pragmatismo.

En agosto, apenas un mes después de que Rusia certificara el reconocimiento de los talibán con la llegada de un nuevo embajador a Moscú, las autoridades afganas manifestaron públicamente su interés por normalizar relaciones con Washington, con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, se ha reactivado el interés por Bagram.

Uno de los primeros acercamientos se produjo hace un mes, con una reunión en Kabul entre el ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Jan Muttaqi, y Adam Boehler, enviado especial de Trump para negociar la puesta en libertad de presos estadounidenses en el extranjero, que culminó con la liberación de Amir Amiri.