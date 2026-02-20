Los talibán niegan una "diplomacia de rehenes" y confirman conversaciones con EEUU sobre sus detenidos

Archivo - El portavoz de los talibán en Afganistán, Zabihulá Muyahid, en una imagen de archivo. - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los talibán han rechazado las acusaciones de Estados Unidos sobre una "diplomacia de rehenes" en torno a los ciudadanos del país norteamericano detenidos en Afganistán y han recalcado que hay conversaciones en marcha con Washington para intentar lograr un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

El viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, ha resaltado que "hay contactos con oficiales estadounidenses sobre este asunto para ver si podemos lograr una conclusión", después de que el portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, dijera en declaraciones a la cadena de televisión Tolo TV que los estadounidenses que están detenidos fueron arrestados por violar la ley.

La reacción de Kabul llega después de que la 'número dos' de la legación de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Tammy Bruce, acusara a los fundamentalistas de "una toma de rehenes" para usar a estas personas como "táctica de diplomacia de rehenes". "Los talibán usan a los detenidos como contrapeso en las negociaciones, contra Estados Unidos y contra otros países", lamentó el miércoles.

"Por ejemplo, a cambio de los estadounidenses actualmente detenidos, los talibán han pedido abiertamente la liberación de un miembro de Al Qaeda detenido en la bahía de Guantánamo, al tiempo que, paradójicamente, han prometido cumplir con sus compromisos en materia de lucha contra el terrorismo", sostuvo.

Por ello, Bruce incidió en que "los talibán deben poner fin a todas las formas de toma de rehenes y detenciones injustas", al tiempo que argumentó que el régimen de sanciones de la ONU, impuesto en 1988 contra Afganistán, y el equipo de vigilancia sobre la situación en el país "siguen herramientas cruciales para que la comunidad internacional haga rendir cuentas a los talibán, también por estas tácticas lamentables".

Estados Unidos ya reclamó a finales de enero a los talibán que pusieran fin a la "diplomacia de rehenes" y liberaran "de forma inmediata" a "todos los estadounidenses detenidos" en Afganistán, una condición que Washington ve fundamental para lograr un acercamiento entre los dos países.

Así, un portavoz del Departamento de Estado indicó en declaraciones a Europa Press que Washington "ya ha abordado directamente la cuestión de la detención de ciudadanos estadounidenses con los talibán", después de que los talibán expresaran su disposición a poner en libertad a dos "prisioneros estadounidenses" retenidos en el país a cambio de la excarcelación de un ciudadano afgano que se encuentra actualmente en Guantánamo.