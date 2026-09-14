Los talibán niegan que Al Qaeda tenga presencia en Afganistán y denuncian "propaganda" para "azuzar tensiones"

Archivo - Un hombre vende banderas de los talibán frente al muro de la antigua Embajada de EEUU en la capital de Afganistán, Kabul, ahora cubierta con un mural religioso - Oliver Weiken/dpa - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 han reiterado que Al Qaeda no cuenta con presencia en territorio afgano, tras las informaciones sobre el presunto restablecimiento de campamentos de la organización terrorista en el país, 25 años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El portavoz del Gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, ha resaltado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión Tolo TV que "estas afirmaciones y propaganda podrían emanar de círculos sesgados y grupos de Inteligencia que quieren azuzar las tensiones y crear escenarios de inseguridad regional".

"La realidad es que el Emirato Islámico de Afganistán no permite esto, y los hechos sobre el terreno muestran que no hay necesidad de que grupos extranjeros estén presentes", ha apuntado, después de las informaciones del diario 'The Washington Post' sobre la existencia de estos campamentos en territorio de Afganistán.

El citado diario indicó el 12 de septiembre que Al Qaeda y grupos afiliados han establecido al menos ocho centros de entrenamiento en Afganistán desde el retorno al poder de los talibán, cuyo régimen fue derrocado tras la invasión lanzada por Estados Unidos en octubre de 2001 en respuesta a los ataques del 11-S.

Asimismo, un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas alertó de que la cooperación entre Al Qaeda, los talibán y Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) -un grupo conocido como los talibán paquistaníes-- ha aumentado, antes de apuntar igualmente a la existencia de campamentos de entrenamiento para formar a milicianos de este último grupo.