Teherán y Seúl abordan la situación en Oriente Próximo ante un posible despliegue de Corea del Sur en Ormuz

Archivo - El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, durante una rueda de prensa en Seúl en octubre de 2025 (archivo) - Valery Sharifulin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de Corea del Sur e Irán, Cho Hyun y Abbas Araqchi, respectivamente, han mantenido este viernes una conversación sobre la situación en Oriente Próximo, en medio de las discusiones en Seúl sobre un posible despliegue militar en el estrecho de Ormuz, una posibilidad que ya ha desatado advertencias desde Teherán.

La cartera surcoreana ha indicado en un comunicado que la conversación ha tenido lugar a petición de Araqchi y ha agregado que ambos "han discutido la situación actual en Oriente Próximo, las relaciones bilaterales y la protección de los ciudadanos surcoreanos en el extranjero".

"Cho expresó su profunda preocupación por la reciente situación en Oriente Próximo y manifestó su deseo de que se restablezcan la paz y la estabilidad sostenibles en la región", ha señalado, antes de especificar que el ministro trasladó a su homólogo que Seúl "ha mantenido una posición consistente sobre que debe garantizarse el paso libre y seguro de todos los buques en el estrecho de Ormuz".

En este sentido, ha manifestado que las autoridades surcoreanas "han participado de forma consistente en los esfuerzos de la comunidad internacional para garantizar este paso", sin que la cartera haya confirmado oficialmente que Cho trasladó a Araqchi el nivel de conversaciones en marcha en torno a un posible despliegue militar.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Exteriores citadas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap han reseñado que Cho comunicó a su homólogo iraní que "no se ha adoptado ninguna decisión sobre un posible despliegue", después de que la Presidencia de Corea del Sur confirmara la existencia del debate, asegurando que no hay una decisión tomada.

Por su parte, Araqchi ha publicado un breve comunicado en redes sociales en el que ha confirmado la llamada telefónica con Cho para "mantener discusiones y consultas sobre los últimos acontecimientos regionales", sin más especificaciones sobre el contenido de esta conversación.

El Gobierno de Irán ya advirtió el lunes a Corea del Sur de "graves consecuencias" en caso de que acometa un despliegue militar en Oriente Próximo afirmó que sería visto como "un apoyo directo a los responsables de la agresión", en referencia a Estados Unidos, tras las presiones de Washington sobre Seúl.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en agosto al Pentágono de reducir "sustancialmente" las maniobras con Corea del Norte señalando la "muy buena relación" con el líder norcoreano, Kim Jong Un, y la prioridad militar que representa la guerra en Irán, al tiempo que cargó contra Seúl por no respaldar su ofensiva junto a Israel contra el país asiático.