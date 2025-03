Terremoto en Birmania: el derrumbe de un rascacielos en Bangkok y otras imágenes del desastre

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 7,7 ha sacudido este viernes el centro de Birmania, con epicentro cerca de Mandalay, provocando el derrumbe de varios edificios y causando daños en distintas regiones del país. El seísmo se ha sentido también en China y Tailandia, donde en Bangkok se ha producido el colapso de varios edificios en construcción.

Las autoridades birmanas han declarado el estado de emergencia en Naipyidó y en cinco regiones más, mientras los equipos de rescate trabajan en la búsqueda de supervivientes.

Según el portal Mizzima, al menos 21 personas han muerto, entre ellas catorce en el derrumbe de una mezquita en Taungoo y cinco niños en el colapso de un monasterio en la misma ciudad. También se han registrado víctimas en la universidad de Pyaw Bwe, mientras que en Aung Pan el derrumbe de un hotel impide el acceso de los equipos de rescate.

Estas son las imágenes del desastre.

Just experienced a 7.7 strength #earthquake in #Bangkok for close to 3 minutes. Its epicenter was Mandalay, Myanmar, over 1200 kms from here.

Despite the distance it swayed buildings; caused cracks, forced evacuations and rooftop pools cascaded much water to down below. Scary! pic.twitter.com/iIeV7WQWN6