Tigray denuncia que Eritrea y otras "fuerzas no africanas" apoyan a Etiopía en su ofensiva

El Gobierno etíope descarta negociar con las autoridades de Tigray

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Tigray han acusado este lunes a la vecina Eritrea junto con "fuerzas no africanas" de estar ayudando al Gobierno etíope en su "ataque concertado" contra esta región del norte de Etiopía, escenario de una escalada desde hace casi dos semanas.

En un comunicado recogido por la agencia DPA, el gobierno de Tigray ha acusado al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, de ser "responsable de infligir de forma intencionada sufrimiento humano (...) y destrucción de grandes proyectos de infraestructura como la presa Tekeze y la fábrica de azúcar Wolkait en bombardeos aéreos".

No obstante, el gobierno regional, que encabeza el Frente Popular de Liberación Tigray (TPLF), no ha aclarado a qué fuerzas no africanas se refería, pero sí ha señalado que en el conflicto se está empleando "armamento altamente sofisticado, incluidos drones y otra tecnología que no puede encontrarse en el continente africano".

El sábado, el TPLF confirmó que había disparado cohetes contra la capital de Eritrea, Asmara, en un nuevo capítulo en el marco de la escalada militar que comenzó el pasado 5 de noviembre, cuando Abiy anunció el inicio de una ofensiva en Tigray tras el ataque contra bases del Ejército etíope en esta región.

El Gobierno ya desmintió durante el fin de semana que se hubiera destruido la presa de Tekeze y este lunes ha salido al paso de los rumores sobre una eventual mediación de Uganda, donde ha viajado el ministro de Exteriores y viceprimer ministro, Demeke Mekonnen.

El ministro etíope se ha reunido con el presidente ugandés, Yoweri Museveni, quien ha publicado en su Twitter varias imágenes del encuentro, durante el que ha confirmado que ha tratado "sobre las cuestiones de paz y seguridad a que se enfrenta ahora Etiopía".

Además, ha publicado un mensaje, que posteriormente ha borrado en el que subrayaba que "una guerra en Etiopía daría una mala imagen a todo el continente". "Debería haber negociaciones y se debería parar el conflicto", señalaba en su 'tuit' el mandatario ugandés, según informa el diario 'Addis Standard'.

"Apreciamos la preocupación tanto cercana como lejana" pero ahora no es el momento de negociar, ha defendido desde Adís Abeba el secretario de Estado de Exteriores y portavoz del Equipo de Emergencia del Gobierno, Redwan Hussein. "Os estamos pidiendo que nos déis tiempo. No va a durar hasta la eternidad. Será una operación corta", ha asegurado, según Bloomberg.