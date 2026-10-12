Un total de 60 países se comprometen a rechazar tasas y peajes en las rutas marítimas internacionales

Archivo - El estrecho de Ormuz cerca de Jasab, una pequeña localidad situada en el norte de Omán. - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

BRUSELAS 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 países se han sumado este lunes a una iniciativa impulsada por la Unión Europea para rechazar la imposición de tasas y peajes en las rutas marítimas internacionales, con el objetivo de garantizar la libertad de navegación y evitar que los Estados establezcan restricciones al tránsito de buques por vías marítimas estratégicas.

El compromiso cuenta con el respaldo de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y de otros 33 países, entre ellos Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur, Noruega, Suiza y Nueva Zelanda, así como Bahréin, Omán y Yemen, países situados en una región de especial importancia para el comercio marítimo internacional.

El documento suscrito establece el rechazo a "cualquier medida" que obstaculice la navegación legal a través de los estrechos utilizados para el tránsito internacional, incluida "la imposición de tasas o peajes ilegales, restricciones discriminatorias o requisitos de autorización previa".

Asimismo, advierte de que la introducción de obstáculos al paso de embarcaciones por estas vías marítimas sentaría "un precedente peligroso" para las rutas estratégicas mundiales, por lo que defiende que ningún Estado debe imponer limitaciones discriminatorias contrarias al Derecho Internacional, un principio que considera "fundamental para la seguridad mundial".

En este sentido, los países adheridos se comprometen a rechazar "cualquier acción coercitiva o unilateral" que pretenda "socavar o eludir" el orden jurídico internacional establecido por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que regula, entre otras cuestiones, los derechos de navegación y tránsito por los estrechos internacionales.

El acuerdo también contempla el respaldo a las iniciativas multilaterales "defensivas y no encaminadas a una escalada" que buscan preservar la libertad de navegación, así como el fortalecimiento de la cooperación con instituciones internacionales, especialmente la Organización Marítima Internacional (OMI), al considerar que mantener un orden marítimo internacional "estable y abierto" constituye "un interés mundial compartido".

Los firmantes recuerdan además que las perturbaciones en las rutas marítimas tienen consecuencias que van más allá de los países directamente afectados, con "importantes repercusiones" sobre el comercio internacional, los "flujos energéticos, las cadenas de suministro y la seguridad alimentaria".

NAVEGACIÓN INTERNACIONAL ABIERTA PARA TODOS

"La navegación internacional debe permanecer abierta para todos, no solo para quienes puedan pagarla", ha defendido la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje publicado en redes sociales en el que ha anunciado la adhesión de 60 países al compromiso internacional denominado 'No Fees, No Tolls' (Sin tasas ni peajes).

La jefa de la diplomacia europea ha celebrado el respaldo internacional a esta iniciativa, que ha definido como "una clara señal diplomática" dirigida a quienes buscan "secuestrar las vías marítimas en su propio beneficio", al tiempo que ha agradecido la participación de los países adheridos y ha invitado a otros Estados a sumarse al compromiso.