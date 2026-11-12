El TPI da por confirmada la muerte del comandante del grupo rebelde FDLR, acusado de crímenes de guerra

Archivo - Soldados en Masisi, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dado por confirmada la muerte de Sylvestre Mudacumura, comandante de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), y ha retirado por ello la orden de detención emitida hace más de una década en su contra por crímenes de guerra cometidos en 2009 y 2010 en el este de República Democrática del Congo (RDC).

La corte ha archivado el procedimiento abierto en contra del comandante a petición de la Fiscalía y "tras recibir la notificación de su fallecimiento".

Así lo ha precisado en un comunicado difundido este jueves en el que recuerda que su "jurisdicción no puede ejercerse sobre una persona fallecida" y que la medida supone que "las solicitudes de cooperación pendientes relacionadas con este procedimiento ya no están vigentes".

El TPI ha "concluido que no hay indicios de que Mudacumura siga con vida", después de examinar la información facilitada por la Secretaría y la Fiscalía sobre la muerte del combatiente durante una operacón del Ejército congoleño "el 17 de septiembre de 2019 o en torno a esa fecha, incluidos informes de fuentes abiertas y declaraciones públicas".

La Fiscalía del TPI ordenó en julio de 2021 una orden de detención contra Mudacumura por nueve cargos de crímenes de guerra "presuntamente" cometidos entre enero de 2009 y septiembre de 2010 en Kivu Norte y Kivu Sur, provincias del este de RDC.

En particular, indica el TPI, el comandate supremo de las FDLR estaba acusado de "ataques contra civiles, asesinato, mutilación, tratos crueles, violación, tortura, destrucción de bienes, saqueo y atentados contra la dignidad personal".

Las FDLR se formaron en el año 2000 con la participación de refugiados hutu y milicias ruandesas que escaparon tras participar en el genocidio de 1994, hasta asentarse en República Democrática del Congo.