El TPI ordena liberar al expresidente marfileño Laurent Gbagbo pese a las reticencias del fiscal

Actualizado 16/01/2019 17:44:50 CET

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Los jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI) han autorizado la liberación del expresidente marfileño Laurent Gbagbo, absuelto de crímenes contra la Humanidad, tras rechazar una petición de la Fiscalía para mantenerlo retenido por el riesgo de que no regrese a La Haya en caso de un nuevo proceso.

Gbagbo, de 73 años de edad, ha pasado más de siete años detenido a la espera de ser juzgado por cuatro cargos de crímenes contra la Humanidad, que incluyen asesinato, violación, persecución y otros actos inhumanos. Junto a él también estaba acusado Charles Blé Goudé, uno de sus más cercanos colaboradores.

El martes, los jueces consideraron insuficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía y absolvieron a los dos acusados, dando por tanto vía libre a sus respectivas excarcelaciones. Los fiscales, que ya han anunciado su intención de recurrir, han solicitado medidas excepcionales para impedir que Gbagbo regrese a Costa de Marfil y pueda ausentarse de futuros procedimientos.

Sin embargo, los jueces han dictaminado que no se dan "circunstancias excepcionales" que impidan la excarcelación, por lo que ha autorizado que ambos acusados queden en libertad. Tan solo han ordenado que se les pidan "garantías" para que vuelvan a La Haya en caso de que se les requiera en un futuro, según un comunicado de la corte en el que se especifica que aún están por concretar los detalles de la liberación.

"Mi padre no vivirá en otro país que no sea Costa de Marfil. Espera volver", ha dicho la hija del expresidente, Marie Laurence Gbagbo, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters. No obstante, no ha aclarado si tiene ambiciones políticas una vez consumado este hipotético retorno.

El abogado defensor, Emmanuel Altit, ha atribuido las medidas cautelares requeridas por la Fiscalía a la derrota sufrida, habida cuenta de que considera que no asume que "Laurent Gbagbo ya no es una persona que esté acusada". "Ya no es un presunto inocente, ha sido reconocido como tal", ha agregado.

Altit no entiende que, en un escenario como el actual, se pueda argumentar que hay "riesgo de fuga" o una posibilidad de que Gbagbo esquive a la Justicia, porque esta "ya le ha absuelto". Los jueces han llegado a considerar "extremadamente" el caso de la Fiscalía.