Tres heridas tras un nuevo ataque con arma blanca en una escuela en Varsovia

Archivo - Policía polaca - Volha Shukaila / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres mujeres han resultado heridas en un ataque con arma blanca este sábado en un centro educativo en Varsovia, la capital de Polonia, según han informado las autoridades policiales. Se trata del tercer ataque de este tipo en un centro escolar del país en apenas cuatro días.

Según ha comunicado el portavoz de la Policía local, Jacek Wisniewski, a la agencia polaca PAP, una estudiante de 21 años ha atacado a tres mujeres --una de ellas de 24 años y las otras dos menores de edad-- en un centro de formación en el barrio de Praga. Las víctimas estaban entregando documentos en la oficina del centro cuando se produjo el incidente.

Una de las estudiantes de 17 años ha sido trasladada al hospital con cortes en los antebrazos, aunque su vida está fuera de peligro. Por otro lado, las otras dos víctimas, de 17 y 24 años, han sido atendidas en el lugar.

Tal y como detalla el comunicado policial, un empleado del centro desarmó a la agresora y la entregó a los agentes que llegaron al lugar. El motivo sigue sin estar claro y la policía ha indicado que la sospechosa y las víctimas no se conocían entre sí.

En alusión a los otros incidentes, los investigadores no han encontrado hasta ahora ninguna prueba que relacione este último ataque con otros dos con arma blanca ocurridos en colegios polacos a principios de esta semana.

El pasado jueves, un conserje de 37 años fue asesinado y otras dos personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca perpetrado por un joven de 15 años en un colegio a unos 70 kilómetros en el noreste de Varsovia. Un día antes, un joven de 19 años hirió a nueve personas con un cuchillo, dos de ellas de gravedad, en una escuela de de Ostroleka, a poco menos de 100 kilómetros al norte de Varsovia.

La policía, siguiendo las órdenes del primer ministro Donald Tusk, ha intensificado las inspecciones en los centros y ha confirmado que se han detenido a 76 personas tras los recientes apuñalamientos, con cerca de 50.000 inspecciones en varios centros educativos del país.

"Se están llevando a cabo operaciones policiales en toda Polonia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los niños, los jóvenes y todo el personal de las instituciones educativas", ha comunicado la Policía local en una publicación en sus redes sociales.

El departamento informático de la Policía polaca examinó si algún reto en las redes sociales estaba animando a los jóvenes a llevar a cabo este tipo de ataques. Sin embargo, la policía afirmó el viernes que no había encontrado pruebas de tal tendencia.