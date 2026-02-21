Tres muertos en un nuevo "ataque letal" de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

"Ataque Letal" De EEUU Contra Una Supuesta Narcolancha En El Pacífico - US SOUTHERN COMMAND

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha informado este viernes sobre un nuevo ataque contra una presunta embarcación terrorista en las aguas orientales del océano Pacífico, alegando que supuestamente transportaba drogas, y que se ha saldado al menos tres víctimas mortales.

"El 20 de febrero, bajo la dirección del comandante #SOUTHCOM , general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ha realizado un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", ha indicado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en redes sociales.

El Mando ha indicado en la misma publicación que, según Inteligencia, el navío atacado "transitaba por conocidas rutas de narcotráfico en el Pacífico oriental" y ha aseverado que "participaba en operaciones de narcotráfico".

En el transcurso de la operación, "tres narcoterroristas hombres" han perdido la vida, si bien "ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido".

Este nuevo ataque forma parte de la denominada operación 'Lanza del Sur', iniciada por Washington en septiembre del pasado año, que ha causado la muerte de más de un centenar de personas y que se encuentra envuelta de polémica por no respetar los Derechos Humanos, según ha indicado la ONU.