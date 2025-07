Un tribunal de Alemania ordena al Gobierno conceder visados a varios afganos en situación de vulnerabilidad

BERLÍN 8 Jul. (DPA/EP) -

Un tribunal de la capital de Alemania, Berlín, ha ordenado este martes al Gobierno que conceda visados de entrada en Alemania a una mujer afgana y a su familia, después de que se les hubieran hecho las promesas correspondientes y al considerar que cumplen los requisitos para ello.

El Tribunal Administrativo de Berlín ha indicado que no existen motivos de seguridad que impidan que se les entreguen los visados y ha recalcado que Gobierno alemán "se ha comprometido legalmente a acogerlos mediante resoluciones de acogida firmes y no revocadas", por lo que Berlín no puede librarse de "este compromiso voluntario".

Así, ha afirmado que se ha demostrado de forma creíble que la familia, conformada por la mujer y sus trece familiares y que se enfrenta a la expulsión de Pakistán a Afganistán, se expone a un peligro para su vida bajo el régimen talibán, instaurado después de que los fundamentalistas se hicieran con el control del país en agosto de 2021.

Según la sentencia, las promesas de admisión de la mujer y su familia han adquirido carácter definitivo. Así, la portavoz del tribunal ha señalado que el Ministerio de Exteriores está obligado a actuar de inmediato tras la decisión, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Sin embargo, aún cabe un recurso contra la resolución ante el Tribunal Superior Administrativo de Berlín-Brandeburgo. Por ello, los jueces han explicado que el Gobierno puede decidir si desea poner fin al procedimiento de admisión de ciudadanos afganos o en qué condiciones es posible su continuación.

Tras la toma del poder por parte de los talibán en agosto de 2021, se establecieron en Alemania diferentes procedimientos de admisión para personas procedentes de Afganistán. El nuevo Gobierno alemán, formado por la coalición de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), detuvo a principios de mayo los programas sobre este punto.

Esto afecta, por ejemplo, a personas que han defendido la igualdad y la democracia en el país centroasiático, según DPA. También se encuentran jueces, periodistas y artistas entre los afectados. Según datos del Ministerio de Exteriores a fecha del 20 de junio, alrededor de 2.400 personas esperan en Pakistán para obtener un visado alemán.

La organización civil Kabul Luftbrücke (Puente Aéreo Kabul) quiere forzar la continuación del programa de acogida para afganos y afganas especialmente vulnerables. Así, una portavoz del grupo, Eva Beyer, ha esgrimido que estas personas abandonaron su país confiando en las promesas de Berlín.