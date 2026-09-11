Un tribunal de Corea del Sur absuelve al expresidente Yoon Suk Yeol en un caso por presunto abuso de poder

Archivo - El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol, en una fotografía de archivo - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Corea del Sur ha absuelto este viernes al expresidente Yoon Suk Yeol de los cargos de abuso de poder en torno a una presunta ayuda al exministro de Defensa Lee Jong Sup a evitar una investigación al nombrarlo en 2023 embajador ante Australia, en el marco de los casos abiertos contra el exmandatario tras su caída en desgracia tras declarar la ley marcial a finales de 2024.

El fiscal Lee Myeong Hyeon presentó los cargos contra Yoon por supuestamente favorecer la fuga de Lee y abuso de poder, motivo por el que reclamaba una pena de cinco años de cárcel, si bien el Tribunal del Distrito Central de Seúl ha optado este viernes por su absolución tras considerar que no es culpable de estos delitos.

La Fiscalía afirmaba que el expresidente intentó enviar al extranjero al exministro de Defensa para intentar evitar que se viera implicado en una investigación en torno al supuesto encubrimiento de un marine, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap. Lee fue enviado a Australia en marzo de 2024, si bien regresó días después a Corea del Sur debido a la enorme polémica desatada.

Sin embargo, el tribunal ha resaltado que su fallo que no hay pruebas definitivas que demuestren que el nombramiento de Lee como embajador buscaba interferir con las investigaciones, al tiempo que ha absuelto a otros cinco antiguos funcionarios igualmente imputados, entre ellos el exministro de Justicia Park Sung Jae y el exasesor de Seguridad Nacional Cho Tae Yong.

Yoon, que se encuentra encarcelado, ha hecho frente a una batería de procesos judiciales desde su intento fallido de imponer la ley marcial en 2024, que han derivado en su condena a cadena perpetua por "insurrección".

La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de juicio político contra él.