Un tribunal francés condena a Tariq Ramadan a 18 años de cárcel por la violación de tres mujeres

Archivo - El académico Tariq Ramadan - Europa Press/Contacto/Aurelien Morissard - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal francés ha condenado en rebeldía este miércoles a 18 de cárcel al académico suizo Tariq Ramadan, exprofesor de estudios islámicos en la Universidad de Oxford, tras ser declarado culpable de violar a tres mujeres.

El Tribunal Penal de París ha dictaminado de este modo, aceptando la pena solicitada por la Fiscalía, tras tres semanas de juicio en la que el banquillo de los acusados ha permanecido vacío. La corte había aceptado esta petición de los abogados de Ramadan, alegando el delicado estado de salud de su cliente, que padece esclerosis múltiple.

Ramadan, de 63 años, será sometido además a un seguimiento judicial durante ocho años, en los que tendrá prohibido entrar en contacto directo con las víctimas así como difundir cualquier obra, producción audiovisual o declaraciones públicas relacionadas con los hechos por los que ha sido condenado. Además, el académico tampoco podrá entrar en territorio francés una vez haya cumplido la pena, una medida que la corte le ha impuesto de forma permanente, según recoge el diario francés 'Le Figaro'.

Tariq Ramadan, una figura muy conocida en Oriente Próximo y nieto del fundador del movimiento de Hermanos Musulmanes en Egipto, Hasán al Banna, ha sido procesado tras una investigación de ocho años por la violación de tres mujeres: una en 2009, otra en 2017 y una última en 2016.