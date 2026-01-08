El Tribunal Penal Internacional rechaza la petición de Duterte de un nuevo informe sobre su estado de salud

Archivo - Una mujer junto a la sede del Tribunal Penal Internacional en La Haya. - Europa Press/Contacto/Shao Haijun - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha rechazado la petición del expresidente filipino Rodrigo Duterte de un nuevo informe sobre su estado de salud, en el marco del proceso en La Haya donde la justicia internacional le imputa tres cargos de crímenes contra la humanidad, acusándolo de ser "coautor indirecto" de 19 asesinatos entre 2013 y 2016.

La Cámara Primera de lo Preliminar del TPI ha denegado la solicitud de la defensa de Duterte de un informe pericial adicional, al entender que el expresidente está siendo periódicamente revisado y existe un panel que precisamente cumple el propósito de realizar evaluaciones independientes de la condición médica de Duterte, aduciendo además que la revisión periódica está prevista para este viernes 9 de enero.

"El Panel ha cumplido su mandato con la presentación de los informes, que están a disposición de la Defensa y a los que, si así lo desea, puede remitirse en sus observaciones relativas a la revisión de la detención del señor Duterte", apunta el TPI en su resolución, en la que concluye que no ve "razón alguna" para ordenar un informe adicional "que exceda su mandato".

Igualmente, frente a la solicitud de la defensa de celebrar una audiencia sobre la revisión periódica de la detención de Duterte, la Cámara Primera de lo Preliminar explica que determinará el calendario de la audiencia "en su debido momento" y no se pronuncia en este recurso sobre la petición del expresidente filipino.

El TPI ha rechazado varias apelaciones de Duterte para salir en libertad provisional alegando errores en la decisión original de una cámara inferior de la corte para mantener al exmandatario entre rejas durante el juicio.

El exmandatario, de 80 años, que se encuentra detenido en La Haya desde el pasado marzo, ha sido acusado formalmente de haber sido "coautor indirecto" de 19 asesinatos entre 2013 y 2016, cuando fue regidor de la localidad de Dávao, mientras que los otros dos cargos imputados se refieren su etapa al frente del país.