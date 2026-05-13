Un tribunal ratifica la pena a tres años y medio de cárcel a dos destacados periodistas de Túnez

Archivo - Soldados de Túnez durante la segunda vuelta de las presidenciales de Túnez en 2019 (archivo) - Khaled Nasraoui/dpa - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Túnez ha ratificado la pena a tres años y medio de prisión dictada por un tribunal de primera instancia contra dos periodistas por cargos de blanqueo de dinero y evasión fiscal, después de cumplir una condena de ocho meses de cárcel por "difusión de noticias falsas" y "afirmaciones falsas con el objetivo de difamar".

Sami ben Ghazi, abogado de los dos acusados, Borhen Besaies y Murad Zeghidi, ha subrayado en un mensaje en sus redes sociales que la sentencia de tres años y medio de prisión contra sus defendidos "es una injusticia inimaginable", sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre el fallo.

El francotunecino Zeghidi y el tunecino Besaies son comentarista y director del programa 'L'Émission impossible' en la emisora Radio IFM. Ambos fueron detenidos el 11 de mayo de 2026 y condenados en enero a tres años y medio de cárcel por los citados cargos, tras una sentencia previa a raíz de una ley que, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), es usada por las autoridades como "una herramienta de represión".

La decisión del tribunal llega en medio de las denuncias de activistas y opositores sobre la deriva autoritaria del presidente, Kais Saied, quien decidió en 2021 disolver el Gobierno y el Parlamento y arrogarse todas las competencias.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado estas acciones por parte del mandatario y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas y las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.