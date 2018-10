El Tribunal Supremo de Colombia admite que pinchó el teléfono del expresidente Uribe por error

Publicado 15/09/2018 13:45:41 CET

El Tribunal Supremo colombiano ha admitido este viernes que pinchó la línea telefónica del senador y exmandatario de Colombia Álvaro Uribe de forma "imprevista e inevitable", en el marco de una investigación contra el congresista Nilton Córdoba.

El Tribunal ha notificado al expresidente de que el teléfono aparecía registrado en reiteradas ocasiones "como dato de contacto del Representante a la Cámara" Córdoba y no como el de Uribe, según ha informado el diario colombiano 'El Espectador'.

En un comunicado a Uribe, el Tribunal ha señalado que cuando se advirtió de que la línea no era la de Córdoba ni servía para su investigación "se ordenó la cancelación de la interceptación".

Fuentes del Tribunal Supremo han explicado que se ordenó la interceptación de los números de contacto del representante liberal Nilton Córdoba, para su investigación por su presunta participación en el Cartel de la Toga, según la emisora Caracol Radio.

En todo caso, el tribunal ha aclarado que las actividades que se registraron durante la interceptación resultaban relevantes para la investigación contra Uribe por delitos de fraude procesal y soborno.

El exmandatario ha señalado que "no me incomoda" que le intercepten "por error o en cumplimiento de deberes legales". "Si esa interceptación por error llevó a que me escucharan temas relevantes para investigarme, esos temas no debieron sorprender a la Corte porque he expresado reiteradamente mi decisión de buscar pruebas sobre mi honorabilidad y de desmontar acusaciones falaces", ha señalado Uribe en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Twitter.

"Un designio de mi vida es derrotar la infamia con la cual han afectado, especialmente ante las nuevas generaciones, mi largo trabajo de servicio público, que siempre he adelantado con devoción patriótica", ha añadido.