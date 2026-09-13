Un tribunal tunecino prorroga cuatro meses la prisión preventiva de los cuatro actvistas de la flotilla

Archivo - Una embarcación de la Global Sumud Flotilla en el puerto tunecino de Bizerta (archivo) - Hasan Mrad / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal tunecino ha prolongado cuatro meses más la prisión preventiva dictada contra cuatro activistas tunecinos de la Global Sumud Flotilla detenidos en territorio tunecino y en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento.

Los detenidos son Wael Nawar, Nabil Chanufi, Ghassan Henchiri y Ghassan Bughdiri, arrestados hace casi seis meses por su implicación en la misión de la Flotilla Sumud para llevar ayuda humanitaria la Franja de Gaza a pesar del bloqueo israelí.

Nawar cumple este domingo 28 días en huelga de hambre y su condición "pone en peligro grave su vida", según la Global Sumud Flotilla, mientras que Henchiri necesita urgentemente una intervención quirúrgica.

Los abogados que han podido visitar a los activistas en la cárcel de El Mornaguia han explicado que Nawar "sufre dolor estomacal grave, agotamiento extremo, incapacidad para estar de pie o caminar ininterrumpidamente y tiene gran dificultad para hablar".

"La salud de Nawar se deteriora (...) con falta de electrolitos agravada por las olas de calor extremo que aceleran su deterioro físico hasta niveles habituales a partir del día 30 de huelga de hambre", ha advertido el grupo, que recuerda que en las tres últimas semanas han muerto 20 presos en las cárceles de Túnez debido al calor.

En el caso de Bughdiri padece un sarpullido que le cubre todo el cuerpo y Henchiri necesita una operación por las heridas que sufrió cuando participaba en la flotilla y también padece sarpullido por "atención médica inadecuada". La situación de los cuatro presos es contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sostiene la Global Sumud Flotilla.

La Global Sumud Flotilla exige por tanto la liberación "inmediata e incondicional" de los cuatro activistas, tratamiento médico externo, la retirada de los cargos por motivos políticos y el levantamiento de todas las restricciones a la actividad política impuestas a otros activistas.