Las tropas chinas en Hong Kong "no se quedarán de brazos cruzados" si la situación empeora, según 'China Daily'

Publicado 30/08/2019 7:49:45 CET

SHANGHÁI, 30 Ago. (Reuters/EP) -

Los militares chinos que se encuentran en Hong Kong no están ahí con fines simbólicos y no tendrán "ninguna razón para quedarse de brazos cruzados" si la situación en la ciudad empeora, según ha advertido este viernes el diario chino 'China Daily'.

China completó este jueves lo que calificó como una rotación de rutina de las fuerzas aéreas, terrestres y marítimas que se encuentran en Hong Kong.

La posibilidad de su despliegue para sofocar las protestas se ha apoderado de Hong Kong, pero el Gobierno de la ciudad ha dicho en reiteradas ocasiones que puede manejar la situación.

Según los analistas, entre 8.000 y 10.000 militares chinos se encuentran divididos en bases en el sur de China y una red de cuarteles en Hong Kong, que Pekín ahora administra como una región administrativa especial.

"Si bien el Gobierno hasta ahora no ha sentido la necesidad de recurrir a los militares, eso no significa que no lo hará si la situación lo exige", ha afirmado el diario.

"Si la situación empeora, con la violencia y los disturbios amenazando con descontrolarse, las fuerzas armadas estacionadas en Hong Kong no tendrán motivos para quedarse de brazos cruzados", ha añadido.

La Constitución de Hong Kong establece que puede solicitar la asistencia de militares chinos para mantener el orden público, pero "que no interfieran en los asuntos locales".

Los disturbios en Hong Kong aumentaron a mediados de junio debido a un proyecto de ley de extradición ahora suspendido que habría permitido enviar a personas a China para ser juzgadas en tribunales controlados por el Partido Comunista.