Trump advierte que no permitirá que China "tome el control" del Canal de Panamá

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Daniel Heuer/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado este miércoles que China "está intentando" tomar el control del Canal de Panamá, al tiempo que ha advertido que su Gobierno no permitirá que ello ocurra.

Tras asegurar que Washington "regaló" el control de esa estratégica vía de 82 kilómetros de largo que cruza el istmo panameño --conectando el mar Caribe con el océano Pacífico-- y a través del cual pasa en torno al seis por ciento del comercio mundial, el mandatario estadounidense ha asegurado que no dejará que el gigante asiático se haga con su control.

"Ahora China está intentando hacerse con el control del Canal de Panamá. No vamos a permitir que eso ocurra", ha insistido el inquilino de la Casa Blanca desde Dakota del Norte.

En esa línea, reivindicando al canal como "lo más caro" que Estados Unidos ha "construido nunca" --aunque la construcción inicial fue obra de Francia la culminación vino de la mano del país estadounidense--, Trump ha recordado que tras la entrega de su control a las autoridades panameñas en 1999, "lo primero que hicieron fue multiplicar por cuatro las tarifas para los barcos", subiéndolas luego "dos veces más".

"Lo único que hicieron fue ganar ingentes cantidades de dinero durante años y años", ha subrayado el magnate republicano durante su intervención ante las cámaras.

Cabe recordar que ya en enero del pasado 2025 Donald Trump aludió a la posibilidad de recurrir al Ejército estadounidense para controlar el referido canal. De hecho, meses después la embajada de China en Panamá exhortó a Estados Unidos a "reflexionar profundamente" sobre su "actitud tan intimidante como abusiva y sus actos de despojo contra Panamá y otros países en desarrollo de América Latina y el Caribe".

Seguidamente, la legación asiática instó a Washington a "dejar sus calumnias contra China" y a "en lugar de lanzar difamaciones contrarias a la realidad y sembrar cizaña por doquier, concentrar sus esfuerzos para traer beneficios para la gente local".

En esa línea, la representación diplomática china recordó que mientras que Estados Unidos "repite hasta la saciedad la 'interferencia e influencia china' sobre este paso", fue en 1989 cuando "el canal fue cortado, precisamente, por la invasión estadounidense".

"China nunca ha participado en la gestión ni en la operación del canal de Panamá, ni ha interferido en los asuntos del canal", indicó la legación entonces en un comunicado agregando que "la parte china siempre ha respetado la soberanía de Panamá sobre el canal (que) reconoce como una vía acuática de tránsito internacional permanente neutral".