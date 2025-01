Trump afirma que no contratará a nadie vinculado con los republicanos que le criticaron, como Mike Pence

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que no contratará para su administración entrante a aquellos republicanos que han sido críticos con él en los últimos años, como su exvicepresidente, Mike Pence, la exrepresentante Liz Cheney o la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley.

Trump, que ha anunciado a través de su perfil en la plataforma Truth Social que ha contratado a más de 1.000 personas para el Gobierno que "son excepcionales en todos los sentidos y verán los frutos de su trabajo en los próximos años", ha pedido que no le recomienden a quienes hayan trabajado con varios de sus críticos, a fin de "ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo".

"Sería útil que no nos enviaran ni nos recomendaran a personas que trabajaron con, o que están respaldadas por 'Americans for No Prosperity'", ha indicado, en referencia al grupo libertario y conservador 'Americans for Prosperity' (AFP), financiado por los hermanos Koch.

El magnate ha mencionado a Pence, Cheney y Haley, pero también al exvicepresidente Dick Cheney (2001-2009), al exsenador Mitt Romney, al expresidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan y al donante Charles Koch. Cabe mencionar que Pence y Haley se enfrentaron a Trump durante las primarias republicanas de 2024, mientras que los Cheney (padre e hija) apoyaron a su rival en las urnas, la demócrata Kamala Harris.

Además, Trump ha incluido a varios exfuncionarios de su propia administración, entre ellos su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton; los exsecretarios de Defensa James Mattis (2017-2018) y Mark Esper (2019-2020); y el expresidente del Estado Mayor Conjunto Mark Milley.