Trump amplía su ventaja provisional respecto a Harris con victorias en Luisiana, Utah y Montana

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha añadido los estados de Luisiana, Utah y Montana a su lista de victorias durante las elecciones presidenciales y amplía su ventaja provisional en votos electorales a su rival, candidata demócrata y vicepresidenta del país, Kamala Harris.

Harris se ha hecho con los diez compromisarios de Colorado y suma ya 91 votos electorales por 201 de Trump, a solo 69 de la victoria final.

La candidata demócrata todavía no ha dicho su última palabra porque ahora mismo los siete estados claves en disputa siguen en juego. Las estimaciones del diario 'New York Times' apuntan a una victoria republicana en Georgia, Arizona y Carolina del Norte pero no da un ganador claro, como tampoco lo hace en el caso de Pensilvania, estado que con el paso de las horas está ganando cada vez más importancia merced a los 19 votos que aporta.

La misma estimación del diario norteamericano apunta a una ventaja provisional de Harris en Virginia. Wisconsin, el último de estos "estados-bisagra", tampoco tiene ganador decidido.