Trump asegura que la identificación de los votantes será obligatoria en las 'midterms' pese a la negativa demócrata

El presidente estadounidense, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este viernes que hará obligatoria la identificación del electorado para las elecciones legislativas de 2026, las conocidas como 'midterms', "ya sea que el Congreso lo apruebe o no", para frenar a "quienes quieren seguir haciendo trampa" en los comicios.

"Este es un tema que debe lucharse, y debe lucharse ¡ahora! Si no podemos lograrlo a través del Congreso, existen razones legales por las que esta estafa no está permitida. Las presentaré en breve en forma de una Orden Ejecutiva", ha advertido el mandatario en una publicación en redes sociales en la que ha hecho un llamamiento a impedir que los "tramposos y deshonestos" demócratas "sigan saliéndose con la suya".

En la misma línea, Trump ha planteado la eliminación del voto por correo, salvo "para militares, personas con discapacidad, enfermedad o viaje", y ha subrayado que la mayoría del electorado demócrata "está de acuerdo en que debería haber identificación de votantes".

"Son solo los 'líderes' políticos, perdedores corruptos como Schumer y Jeffries (líderes el Partido Demócrata de EEUU en el Senado y en la Cámara de Representantes, respectivamente), quienes no tienen vergüenza y dicen que es 'racista' y cualquier otra cosa que se les ocurra", ha agregado antes de insistir en que la ausencia de identificación electoral es una idea "absurda y ridícula". "Si no fuera un asunto tan serio, sería considerado una broma total", ha sentenciado.

Este anuncio llega después de que el propio Trump afirmase la semana pasada que las elecciones del país norteamericano "están amañadas" y son "fraudulentas y motivo de burla", defendiendo la aprobación de una ley que, entre otras medidas, requiera la ciudadanía estadounidense y solo permita el voto por correo en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje.

Entre las medidas propuestas se incluye la obligación para todos los votantes de "presentar una prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse para votar" y de "mostrar su identificación de votante"; así como la prohibición del voto por correo, salvo para las excepciones antes mencionadas. Todas ellas, incluidas en una reforma electoral bautizada como "Ley Salvar Estados Unidos".

El inquilino de la Casa Blanca se refirió así al texto ya aprobado con el apoyo de su partido en la Cámara de Representantes bajo las siglas "SAVE" del lema, traducido al español, "Salvaguardar la Eligibilidad del Votante Estadounidense".