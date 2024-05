Trump condiciona su ayuda a Ucrania en caso de ser presidente a una colaboración similar de Europa

Archivo - Donald Trump. - Andrea Renault/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

Critica a Netanyahu por su gestión del 7 de octubre y ve "muy difícil" la cohabitación de dos Estados, palestino e israelí

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano a las elecciones a la Casa Blanca, Donald Trump, ha adelantado que si vuelve al poder no aprobará la entrega de ayuda económica a Ucrania si Europa no colabora al mismo nivel.

"Si Europa no paga, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros?", se ha preguntado Trump en una entrevista para la revista 'Time', en la que ha advertido de que no ayudará a Ucrania, a menos que los europeos "comiencen a equilibrar las cuentas".

En ese sentido, Trump ha asegurado que a Europa le debería interesar mucho más a Ucrania que Estados Unidos debido a su cercanía geográfica con el conflicto. "Ellos están mucho más afectados. Tenemos todo un océano entre nosotros", ha dicho.

Trump ha asegurado también que aquellas declaraciones en las que animaba a Rusia a "hacer lo que quiera" con aquellos países europeos que no cumplían con sus obligaciones económicas en la OTAN no fue fanfarronería de un día. "Si no vas a pagar, entonces te quedas solo", ha zanjado.

CRISIS EN ORIENTE PRÓXIMO

En línea con su visión aislacionista para la política exterior de su país, Trump ha evitado pronunciarse sobre si Estados Unidos apoyaría a Taiwán ante una hipotética invasión de China y ha cuestionado la presencia de las tropas en Corea del Sur por el precio que reciben por mantenerlas ahí.

"Se encuentran en una posición precaria", ha asegurado con respecto a los 28.500 efectivos desplegados en suelo surcoreano un Trump que se ha preguntado por qué deberían defender a alguien de esa manera cuando se trata de "un país muy rico".

Por otro lado, Trump sí se ha mostrado partidario de intervenir en Israel si su tradicional aliado en la región es atacado por Irán. "Allí estaríamos", ha subrayado, al mismo tiempo que ha lamentado que la actual situación hace "muy difícil" la solución de dos Estados palestino e israelí

"Hubo un momento en el que pensé que dos Estados podrían funcionar. Ahora creo que lo de lo dos Estados va a ser muy, muy difícil", ha valorado el previsible candidato republicano a las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

A su vez, ha criticado la figura de primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien le ha reprochado su gestión de los ataques de Hamás del 7 de octubre y la posterior respuesta militar, que ha dejado ya más de 34.500 muertos en Gaza.

"Que acabe con esto ya", ha pedido Trump, quien ha reconocido haber tenido "una mala experiencia" con Netanyahu, relatando cómo se echó para atrás en el último momento en enero de 2020 cuando estaba previsto que Israel participara en el ataque que mató al general iraní Qasem Soleimani. "Es algo que nunca olvidé", ha dicho.