Trump da "un aviso" de un año a México para que solucione el problema de seguridad antes de cerrar la frontera

Publicado 04/04/2019 19:26:30 CET

WASHINGTON, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que ha decidido conceder "un aviso" de un año a México para que solucione el problema de seguridad antes de cumplir su recurrente amenaza de cerrar la frontera común, una medida "drástica".

"Vamos a darles un aviso de un año y, si las drogas no han parado (de llegar) o no han parado en su mayoría, impondremos tarifas a México y sus productos, en particular los coches", ha dicho en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca.

El magnate neoyorquino ha explicado que ha tomado esta decisión porque considera que "lo único mejor, aunque menos dramático, que cerrar la frontera es imponer tarifas a los coches" que vienen de México, según informa el portal de noticias Politico.

Trum ha rebajado así el tono después de que la semana pasada retomara su amenaza de cerrar la frontera si México no actuaba de forma contundente contra los miles de migrantes centroamericanos que desde el pasado mes de octubre han marchado en caravana hacia Estados Unidos.

El inquilino de la Casa Blanca recuperó la amenaza después de que las autoridades mexicanas informaran sobre la salida inminente de una nueva columna de inmigrantes desde Honduras que han calificado como la "caravana madre" porque podría sumar hasta 20.000 personas.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha rehusado contestar en los mismos términos, alegando que desea mantener una buena relación, si bien ha recordado que el problema no es solo de México, ya que los inmigrantes proceden de Centroamérica, y ha abogado por atacar las causas profundas de la migración: la violencia y la pobreza.

Tras ello, Washington se mostró más comprensivo. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo en Fox News que México está "asumiendo un mayor sentido de responsabilidad" en el tema migratorio, mientras que Trump valoró en un 'tweet' que el país vecino "está deteniendo a numerosas personas en su frontera sur, la mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador".

A pesar de esta aparente corrección, la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, ha anunciado este jueves que la cámara baja prepara una demanda para impedir que Trump use la declaración de "emergencia nacional" en la frontera sur para conseguir el dinero que el Congreso le ha negado para construir el muro.

"La acción del presidente viola claramente la cláusula de apropiación robando fondos, una acción que no ha sido autorizada por ninguna autoridad constitucional o reglamentaria", ha dicho Pelosi en la Cámara de Representantes, según informa Reuters.