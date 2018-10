Trump habla de "posibles progresos" en las conversaciones con Corea del Norte

Publicado 06/03/2018 15:48:40 CET

NUEVA YORK, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reconocido que se están produciendo "posibles progresos" en las conversaciones con Corea del Norte después de que el régimen de Kim Jong Un haya hecho saber a Seúl que está dispuesto a hablar sobre desnuclearización con Washington.

"Se están haciendo posibles progresos en las conversaciones con Corea del Norte", ha escrito Trump en su Twitter. "Por primera vez en muchos años, se está haciendo un esfuerzo serio por todas las partes implicadas", ha destacado el mandatario estadounidense.

"El mundo está observando y esperando", ha subrayado, incidiendo en que puede ser "una esperanza falsa" pero, en todo caso, "Estados Unidos está dispuesto a darle duro en cualquier dirección".

Kim se reunió este lunes en Pyongyang con una delegación enviada por el presidente surcoreano, Moon Jae In, a la que trasladó su disposición a hablar con Estados Unidos sobre el programa nuclear norcoreano, según ha desvelado este martes una fuente de la Presidencia surcoreana.

"El presidente Kim dijo que incluso la desnuclearización podría estar en los temas de la agencia para las conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos", ha contado la fuente del palacio presidencial surcoreano Cheong Wae Dae citada por la agencia surcoreana Yonhap.

"Lo que llamó nuestra atención, en particular, es que dejó claro que alcanzar la desnuclearización es el deseo de su padre moribundo y que eso no ha cambiado", ha precisado la fuente. Asimismo, ha dicho que el dirigente norcoreano no planteó ninguna condición especial a Seúl u otros países a cambio de diálogo, más allá de "ser tratado con seriedad como una contraparte".

Por otra parte, Seúl ha anunciado este martes que las dos Coreas han acordado la celebración de una nueva cumbre intercoreana, la tercera desde 2000, entre Kim Jong Un y Moo Jae In a finales de abril.

A este respecto, Trump ha comentado en otro mensaje en su Twitter en respuesta a la noticia del encuentro entre los dos dirigentes de la península coreana: "Veremos qué pasa".