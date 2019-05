Trump pide a Irán hablar sobre su programa nuclear y no descarta un enfrentamiento militar

Publicado 09/05/2019 20:07:45 CET

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido este jueves al Gobierno de Irán que inicie un proceso de conversaciones en torno a su programa nuclear, al tiempo que ha rechazado descartar un enfrentamiento militar ante el incremento de las tensiones.

"Lo que me gustaría ver es que Irán me llamara (para conversar)", ha manifestado el mandatario, quien, tras ser preguntado sobre si existe la posibilidad de un enfrentamiento militar, ha señalado que "eso es algo que siempre se puede decir".

"Tenemos información que no ustedes no quieren saber", ha dicho a los periodistas desde la Casa Blanca, según la transcripción de sus declaraciones facilitada por la Presidencia del país.

Por ello, ha manifestado que "no quiere decir no, pero espero que no pase", en relación con un conflicto armado. "Lo que tienen que hacer es llamarme, sentarnos. Podemos alcanzar un acuerdo, un acuerdo justo", ha agregado.

"Simplemente no queremos que tengan armas nucleares, no es pedir mucho. Les ayudaríamos a estar en una gran forma", ha señalado, tal y como ha recogido la agencia de noticias Reuters. "Deberían llamar. Si lo hacen, estamos abiertos a hablar con ellos", ha remachado.

El propio Trump anunció el miércoles nuevas sanciones contra el país, concretamente contra su industria metalúrgica. La Casa Blanca indicó en un comunicado que las sanciones afectan a los sectores del hierro, el acero, el aluminio y el cobre del país centroasiático, los más relevantes para la economía iraní al margen del petróleo.

SUSPENSIÓN DE PARTE DE SUS COMPROMISOS

El presidente de Irán, Hasán Rohani, anunció el miércoles que Teherán retomará las actividades de enriquecimiento de uranio de alto nivel si el resto de países firmantes del acuerdo --Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania-- no cumplen en el plazo de 60 días su promesa de proteger los sectores petrolero y bancario de Irán frente a las sanciones estadounidenses.

Las tensiones han aumentado coincidiendo con el primer aniversario del abandono del pacto nuclear por parte de Estados Unidos, una decisión adoptada por Trump por considerar que Irán no estaba cumpliendo sus compromisos y que debe detener el desarrollo de su programa de misiles y abandonar su influencia en conflictos de la región de Oriente Próximo.

Desde la salida del acuerdo, el Gobierno estadounidense ha reactivado las sanciones contra la República Islámica y ha ordenado a países de todo el mundo que dejen de comprar petróleo iraní o afrontarán sanciones por esas compras.

Los inspectores de Naciones Unidas han afirmado que Irán ha seguido cumpliendo con el acuerdo nuclear desde la retirada unilateral del pacto por parte de Estados Unidos.

Los países europeos firmantes del pacto, que se opusieron a la salida de Estados Unidos, han estado intentando mantener a flote el acuerdo y han tratado de impulsar medidas para rebajar el impacto económico de las sanciones estadounidenses contra la República Islámica.