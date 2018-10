Trump rinde tributo a los "verdaderos héroes" durante un acto en Pensilvania en el 17 aniversario del 11-S

Publicado 11/09/2018 19:44:20 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos ha rendido tributo este martes a los pasajeros del vuelo 93 de United Flight por hacer frente a los secuestradores aéreos durante el 11-S, en el marco de un homenaje con motivo del 17º aniversario de los atentados.

"Algunos de los que estáis aquí hoy respondisteis a la llamada y acudisteis a este terreno hace 17 años. Llenáis nuestro corazón de orgullo, y quiero daros las gracias en nombre de nuestro país", ha dicho durante el acto, celebrado en Shanksville.

El mandatario ha tenido palabras para los familiares de los fallecidos en el lugar debido al siniestro aéreo y ha destacado que sus lágrimas "no se derraman en soledad". "Son compartidas con una nación", ha agregado, según el diario 'The New York Post'.

"Estamos juntos de luto por cada madre, padre, hermana, hermano, hijo e hija que nos fue arrebatado en las Torres Gemelas, en el Pentágono y en este campo de Pensilvania. Honramos su sacrificio prometiendo no pestañear ante la cara del mal y hacer todo lo posible para mantener Estados Unidos seguro", ha recalcado.

El vuelo se dirigía de San Francisco a Nueva Jersey cuando fue secuestrado. Un grupo de pasajeros logró entrar en la cabina y se enzarzó con los atacantes en un intento por recuperar el control del aparato, que finalmente se estrelló en Shanksville.

"Subieron al avión como extraños y entraron en la eternidad vinculados para siempre como verdaderos héroes", ha destacado Trump, en referencia a los pasajeros y la tripulación del vuelo.

"Este campo es ahora un monumento a la resistencia estadounidense. Este monumento es ahora un mensaje al mundo: Estados Unidos nunca se rendirá ante la tiranía", ha dicho, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.

El acto de Trump se enmarca en las conmemoraciones en otros puntos del país, entre ellas las localidades de Nueva York y Washington, por el aniversario de los ataques, que se saldaron con la muerte de cerca de 3.000 personas.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha dado un discurso durante un acto en el Pentágono, en el que ha manifestado que las autoridades "harán todo lo posible (...) para evitar que el mal del terrorismo islámico radical llegue nuevamente a las costas" del país.

"Hace 17 años, Estados Unidos fue atacado. 19 terroristas islámicos radicales se hicieron con el control de cuatro vuelos de pasajeros para golpear los centros de nuestra economía, nuestro Ejército y nuestro Gobierno", ha dicho. En palabras dirigidas a los familiares de las víctimas, Pece ha subrayado que "el pueblo estadounidense está y siempre estará" con ellos.

"Nunca olvidaremos lo que ocurrió en ese lugar en esa funesta mañana. Debemos aprender las lecciones del 11-S y seguir vigilantes en defensa de nuestra nación y nuestro pueblo", ha manifestado.

Por último, Pence ha destacado que los terroristas "intentaron arrebatar la vida de nuestro pueblo y destruir edificios, ya que querían romper nuestro espíritu, pero fracasaron".

"El pueblo estadounidense demostró ese día, y todos los días desde entonces, que no seremos intimidados. Nuestro espíritu no puede romperse", ha remachado el vicepresidente estadounidense.