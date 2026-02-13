Trump saca pecho de la "precisa" operación del Ejército para detener a Maduro en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sacado pecho este viernes de las capacidades del Ejército desde la base militar del Fuerte Bragg, situada en Carolina del Norte, y ha asegurado que la Operación Determinación Absoluta llevada a cabo el pasado 3 de enero para detener al expresidente Nicolás Maduro fue "precisa" e "increíble".

"Tenemos a los mejores guerreros del mundo (...) El mes pasado, demostramos esta verdad una vez más cuando algunos de nuestros mejores soldados capturaron con éxito al dictador proscrito de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trajeron de vuelta para que se enfrente a la justicia estadounidense", ha subrayado en declaraciones a los militares desde el Fuerte Bragg.

Trump ha asegurado que esa noche "el mundo entero vio lo que es capaz de hacer" Estados Unidos. "En ningún otro país tienen las habilidades, tienen las agallas o los guerreros extraordinarios que tenemos nosotros", ha sentenciado.

El magnate republicano ha afirmado así que ni los equipos rusos y chinos para echar abajo a los helicópteros estadounidenses funcionaron. "Todos intentaban averiguar por qué no funcionaban. Algún día lo descubriréis. Es genial poder volar y que no te puedan disparar", ha ironizado.

Maduro, que se declaró no culpable en Nueva York por cargos de narcotráfico, ya fue acusado formalmente en 2020 por tráfico de drogas y corrupción. El Departamento de Estado estadounidense, bajo el mandato del expresidente Joe Biden, anunció una recompensa 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.