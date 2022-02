Truss asegura que no hay signos de desaceleración en la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Liz Truss, ha asegurado este miércoles que la acumulación de tropas en la frontera con Ucrania "no muestra signos de desaceleración" y ha advertido de que Rusia podría alargar el conflicto semanas o meses.

"No debemos dejarnos llevar por una falsa sensación de seguridad por parte de Rusia, que afirma que algunas tropas están regresando a sus cuarteles, mientras que, de hecho, la acumulación militar rusa no muestra signos de desaceleración", ha destacado Truss en un artículo de opinión publicado en 'The Telegraph'.

Así, ha remarcado que "no hay evidencia de que los rusos se estén retirando de las regiones fronterizas cercanas a Ucrania", por lo que no hay que hacerse ilusiones, ya que "Rusia podría alargar esto mucho más en una estratagema descarada para pasar semanas o meses subvirtiendo a Ucrania y desafiando la unidad occidental".

Sobre esta situación, que Truss ha dicho que es fundamental que "no se convierta en una llaga supurante", es necesario adoptar "un enfoque realista" para "prevenir conflictos y derramamiento de sangre".

"Con el futuro de Ucrania como democracia libre en juego, debemos juzgar a Rusia por sus acciones. Eso significa cumplir con lo que han dicho mediante la realización de una retirada integral de tropas. Ahora más que nunca, debemos permanecer alerta", ha señalado.

"Esta es una prueba de nuestro temple. Sabemos que Rusia tiene la mano de obra y el equipo para lanzar una invasión en cualquier momento", ha agregado.

Por su parte, el jefe de inteligencia del Ministerio de Defensa británico, Jim Hockenhull, ha subrayado este miércoles que, por el momento, "no se ha visto evidencia de que Rusia haya retirado fuerzas de las fronteras de Ucrania".

"Contrariamente a sus afirmaciones, Rusia continúa desarrollando capacidades militares cerca de Ucrania", ha dicho, detallando que se han avistado vehículos blindados, helicópteros y un hospital de campaña adicional que, aparentemente, se estaría desplazado hacia la fronteras de Ucrania, según ha informado el diario inglés 'The Evening Standard'.