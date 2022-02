Ucrania afirma que recopila pruebas para denunciar crímenes de guerra ante el TPI

Un soldado ucraniano en la ciudad de Rivne. - -/Ukrainian Presidency/dpa

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha asegurado este viernes que las autoridades ucranianas, junto a la Fiscalía, están recopilando pruebas para denunciar a Rusia por la presunta comisión de crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, Kuleba se ha hecho eco de un ataque contra una guardería y un orfanato y ha recalcado que se trata de crímenes de guerra y una violación del Estatuto de Roma.

"Junto a la Fiscalía, estamos recopilando este y otros hechos que enviaremos inmediatamente a La Haya", ha indicado Kuleba, que ha considerado que "la responsabilidad es inevitable".

Este viernes, la fiscal general de Ucrania, Irina Venediktova, ha denunciado que las fuerzas rusas han disparado proyectiles contra la ciudad de Vorzel, cerca a Kiev, y que uno de ellos ha alcanzado un orfanato en el que viven 50 niños.

En Facebook, Venediktova ha detallado que los niños y el personal del orfanato no se encontraban en las instalaciones, pero ha precisado que, por el momento, los menores no han sido evacuados y no hay refugios antiaéreos ni sótanos cercanos. No obstante, la Fiscalía ha intervenido y ya se barajan medidas para desalojarlos.

Este mismo viernes, el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha recordado este viernes a las autoridades ucranianas y rusas que tiene jurisdicción para juzgar actos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la Humanidad en territorio ucraniano.

Khan ha señalado que las partes firmaron una declaración el 8 de septiembre de 2015 aceptando la jurisdicción del TPI en el territorio, que puede ejercer desde el 20 de febrero de 2014.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en la madrugada de este jueves una "operación militar" en el este de Ucrania, días después de haber reconocido la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. En respuesta, Ucrania ha dicho que rompe relaciones con Moscú.