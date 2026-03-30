Ucrania anuncia que empresas privadas ya participan en defensa antiaérea y han derribado drones enemigos

Archivo - El ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedorov, en rueda de prensa desde Kiev. - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han señalado este lunes que el proyecto para integrar a empresas privadas en la defensa antiaérea del país ya está dando sus frutos y han derribado "varios drones enemigos" en la región de Járkov, limítrofe con Rusia.

"El proyecto piloto lanzado por el Gobierno para involucrar al sector privado en el sistema de defensa aérea ya se está implementando y está dando sus primeros resultados", ha indicado el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedorov, en un mensaje en redes en el que detalla que una de las empresas participantes en el proyecto "ya ha preparado su propio grupo de defensa antiaérea" y ha logrado derribar "varios drones enemigos".

En total otras 13 empresas del sector cuentan con autorización del Ministerio de Defensa y están desarrollando distintos sistemas de defensa antiaérea que se encuentra en "diferentes etapas de preparación".

"Algunos ya realizan misiones de combate, otros están en entrenamiento y el resto está completando su formación y reforzará la defensa aérea del país en un futuro próximo", ha explicado.

INTEGRACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA DEFENSA ANTIAÉREA

Fedorov ha reivindicado que la defensa antiaérea privada está "integrada" en el sistema de gestión unificado de las Fuerzas Aéreas de Ucrania. "Ya opera en él, protegiendo instalaciones y participando en la interceptación de Shahed", ha dicho en referencia a los drones iraníes, los más comunes en la guerra en Ucrania.

El titular de Defensa ucraniano ve en la participación de empresas privadas una "solución sistémica" que permite ampliar rápidamente las capacidades de defensa aérea "sin sobrecargar a las unidades de primera línea". "Hemos creado un modelo donde el Estado, las fuerzas armadas y las empresas trabajan como un sistema único", ha defendido subrayando que bajo el mismo mando las empresas "pueden desarrollar sistemas privados de defensa aérea y proteger su propia infraestructura".

"Los grupos privados reciben armamento, operan bajo la coordinación de la Fuerza Aérea y se integran en la arquitectura general de defensa aérea", ha señalado Fedorov, indicando que se logra una mayor protección, con más objetivos neutralizados y una respuesta más rápida a los ataques.