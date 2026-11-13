Ucrania aplaude que Reino Unido sancione a las diez principales petroleras rusas

Archivo - El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sybiga. - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Ucrania ha aplaudido este viernes las medidas de Reino Unido para sancionar a la petrolera rusa Slavneft, siendo el primer país en sancionar a los diez principales productores de petróleo rusos.

"Ucrania acoge con satisfacción esta decisión firme y oportuna. Rusia debe hacer frente a un coste económico cada vez mayor por cada día que continúe con su agresión", ha señalado el ministerio en una nota publicada en redes sociales.

De esta forma, aplaude que Reino Unido sea el primer país en sancionar a los diez principales productores de petróleo de Rusia. Las medidas tienen por objeto ejercer presión sobre casi todos los eslabones de la cadena de ingresos del petróleo y el gas de Rusia, desde la producción y el comercio hasta las redes de suministro y el transporte marítimo, ha valorado Kiev.

Londres dio el paso contra esta compañía que se suma a otros gigantes energéticos como Transneft, Rosneft y Lukoil, en una nueva ronda de restricciones que llegó poco antes de que el primer ministro, Andy Burnham, participara en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Irlanda.