Ucrania confía en lograr "soluciones concretas" en Ginebra: "Es el momento de actuar"

Andri Sibiga, ministro ucraniano de Asuntos Exteriores. - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha asegurado este viernes que esperan "soluciones concretas" de las negociaciones de la próxima semana en Ginebra, en la que volverán a plantear "propuestas viables" para los puntos en los que todavía no han encontrado consenso.

"Ahora es el momento de actuar, de dar pasos concretos y decisivos", ha manifestado Sibiga a su paso por la Conferencia de Seguridad de Múnich, el mismo día en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, a mover ficha para alcanzar un acuerdo.

Sibiga ha asegurado que existe la oportunidad de avanzar gracias a la mediación de Estados Unidos en los últimos encuentros que se han celebrado en Emiratos Árabes Unidos, pero ha vuelto a remarcar que cualquier acuerdo de paz no puede comprometer la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, recoge la agencia Ukrinform.

Tomando como referencia el proyecto de paz de veinte puntos que se dio a conocer a finales de diciembre del año pasado, Sibiga ha reiterado que hay tres de ellos que continúan sin poder acordarse, si bien ha señalado que han de tratarse al más alto nivel de negociación y que disponen de "propuestas viables" para negociar.

En ese sentido, Sibiga ha acusado a la parte rusa de no haber dado muestras serias de querer alcanzar un acuerdo, a diferencia de Ucrania que ha planteado "propuestas realistas" en la negociación. Asimismo, ha defendido la necesidad de seguir presionando a Moscú para que de verdad opte por el diálogo.

Los próximos 17 y 18 de febrero la ciudad suiza de Ginebra acogerá una nueva ronda de negociaciones a tres entre Kiev, Moscú y Washington, tras las dos anteriores en Emiratos Árabes Unidos, sin que se hiciera público ningún tipo de avance a nivel político.