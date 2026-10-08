Ucrania declara día de luto nacional por la treintena de muertos en los ataques de Rusia de este miércoles

Unos hombres trabajan para eliminar los restos de un ataque con misiles rusos cerca de un edificio dañado, en Dnipro. - Mykola Miakshykov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ucrania ha decretado este jueves día de luto nacional por la treintena de muertos registrados en la oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra la capital, Kiev, y doce provincias de Ucrania, incluyendo 22 en la región de Chernígov, la más castigada por los bombardeos.

"Ucrania honra la memoria de las personas que perdieron la vida en el ataque ruso la noche del 7 de octubre. Entre los fallecidos hay niños", ha señalado el Ministerio del Interior ucraniano, tras denunciar que Rusia "ha destruido hogares, ha causado dolor y ha dejado un vacío inmenso".

Según el balance actualizado del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la localidad de Priluki, en el óblast de Chernígov, el ataque deja 22 fallecidos confirmados, incluyendo cinco niños. "Otras 54 personas resultaron heridas, incluyendo siete niños", han añadido las autoridades que apuntan que en las labores de rescate los equipos de emergencia lograron salvar a 15 personas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado que las labores de búsqueda y rescate se dan por concluidas en la localidad tras condenar el ataque con misiles rusos a un edificio de cinco pisos.

Esto se suma a la cifra de muertos en ataques a zonas residenciales en Dnipró y Kremenchuk, una ciudad situada en Poltava, donde dos personas murieron, mientras que otros dos fallecidos se corresponden con ataques en Kiev, a los que se suman otros dos más en Oleksandría, en la provincia de Kirovogrado en el marco de ataques a más de una decena de provincias.

"Agradezco a los socios que ayer no guardaron silencio ante estos crímenes rusos. Es fundamental que el apoyo verbal se traduzca en medidas concretas, como nuevos paquetes de defensa para Ucrania", ha expuesto el presidente ucraniano, quien ha señalado que el apoyo militar a Kiev "contribuye a salvar vidas a diario".

Zelenski ha apuntado a que habrá "importantes negociaciones" estos días con los socios internacionales, de las que Ucrania espera sacar "resultados concretos" para fortalecer su defensa.