Ucrania denuncia dos muertos en un ataque ruso a una planta de aceite de girasol en la ciudad de Dnipro

Archivo - El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, en un acto en Kiev. - Yevhen Kotenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha denunciado este jueves la muerte de dos personas en un ataque ruso a una planta de aceite de girasol en la ciudad ucraniana de Dnipro, capital de la región de Dnipropetrovsk, una fabrica que es propiedad de la multinacional estadounidense Bunge.

"Rusia volvió a atacar una instalación civil de producción de aceite de girasol en Dnipro. Al menos dos personas murieron y la planta sufrió graves daños", ha señalado el titular de Exteriores en un mensaje en redes sociales.

Según ha afirmado esto "no es una coincidencia", sino que forma parte de "la campaña sistemática de terror de Moscú contra las empresas estadounidenses y sus intereses económicos".

"El ataque se produce apenas unas semanas después de otro contra una empresa estadounidense en la región de Sumi", ha incidido, para añadir la "urgente necesidad" de reforzar las defensas antiaéreas ucranianas y "aumentar la presión sobre el régimen ruso".

Esta es la única forma, según ha incidido Sibiga, de "obligar" a Moscú a "poner fin a la guerra y entablar una diplomacia significativa".

Este ataque llega en pleno recrudecimiento de los ataques de Rusia contra Ucrania, que por su parte ha emprendido una campaña de ataques de largo alcance para golpear territorio ruso.