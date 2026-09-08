Ucrania eleva a cerca de 1,5 millones las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la guerra

Militares del Ejército de Ucrania en la provincia de Dnipropetrovsk, en el marco de la guerra con Rusia, desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Tomá¡ Davidov

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han elevado este martes a cerca de 1,5 millones las bajas sufridas en combate por Rusia, entre muertos y heridos, en el marco de la guerra, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sin datos desde Moscú desde hace meses.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que "las pérdidas totales estimadas del enemigo entre el 24 de febrero de 2022 y el 8 de septiembre de 2026 ascienden a cerca de 1.499.390", incluidas 1.410 bajas en los combates registrados durante las últimas 24 horas.

Así, ha resaltado que el Ejército ruso ha perdido durante la guerra 12.332 carros de combate, 25.285 vehículos de transporte de tropas, 49.341 sistemas de artillería, 1.612 sistemas de defensa antiaérea, 441 aviones, 355 helicópteros, 35 buques, dos submarinos y más de medio millón de drones.

La guerra lleva activa más de cuatro años y medio y tiene su epicentro en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas han logrado numerosos avances durante los últimos meses, sin que los esfuerzos internacionales --incluida una reciente visita de los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Moscú y Kiev-- para que las partes logren un acuerdo de paz hayan dado frutos.