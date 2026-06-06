Ucrania lanza un ataque masivo contra la flota báltica de Rusia en San Petersburgo

Archivo - Imagen de archivo de un desfile de la Marina de Rusia en la base de Kronstadt (San Petersburgo) en 2022 - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha confirmado que el Ejército ucraniano ha lanzado un ataque masivo con drones contra la flota báltica de la Marina rusa en la isla de Kotlin, en las inmediaciones de San Petersburgo, del que por ahora no hay información en cuanto a víctimas o daños materiales.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, ha confirmado en redes sociales que la ciudad ha sido objetivo de "un ataque a gran escala por parte de vehículos militares no tripulados" que ha provocado la activación de la defensa aérea.

Prácticamente al mismo tiempo, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha confirmado el asalto efectuado contra la base de Kronstadt, en el oeste de esta pequeña isla del golfo de Finlandia, a 1.000 kilómetros de la frontera ucraniana, "un símbolo de las fuerzas navales rusas y un elemento estratégico de la maquinaria bélica enemiga, que alberga buques de guerra, submarinos, centros de entrenamiento, astilleros y astilleros".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado este ataque y exigido a Rusia que negocie la paz de una vez. "Rusia debe poner fin a su guerra y detener sus ataques contra la vida. Cualquier manifestación de injusticia contra Ucrania recibirá una respuesta justa", ha avisado el mandatario.