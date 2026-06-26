Ucrania pide rebajar la tensión con Polonia tras la última polémica por su memoria histórica en común

Archivo - Andri Sibiga, ministro ucraniano de Exteriores. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha apostado por rebajar la tensión con Polonia después de la última polémica surgida por el nombramiento de una unidad militar ucraniana con referencias a un grupo ulranacionalista acusado en su país vecino de cometer masacres y ha advertido de que esta disputa solo benefician a Rusia.

"Es necesario dejar de lado las emociones", ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, que ha incidido en que ambos países se necesitan y que el suyo está comprometido a establecer una "asociación, equitativa, honesta y mutuamente beneficiosa".

Unas declaraciones que recuerdan a las últimas de esta semana del primer ministro polaco, Donald Tusk, que propuso dejar atrás las relaciones construidas con "el trauma del pasado", reconociendo que la cooperación es el mejor camino.

Sibiga ha declarado que Ucrania necesita a Polonia en sus aspiraciones de adhesión a la Unión Europea", pero que también "es evidente" que la seguridad de este país depende del éxito del suyo en la guerra con Rusia, a quien realmente beneficia cualquier tensión o tendencia negativa entre los socios del continente.

No obstante, ha señalado que estas cuestiones de memoria histórica deben dejarse en manos de los historiados y los expertos, evitando así cualquier tipo de "politización", o de "emociones y presiones políticas" que a la larga no benefician a las relaciones bilaterales, según ha recogido la agencia Ukrinform.

Asimismo, ha subrayado que Ucrania "no debe verse involucrado" en asuntos de política interna, recordando cómo la "retórica antiucraniana" empañó toda las relaciones con la Hungría de Viktor Orbán. "Es un camino sin salida", ha dicho.

Sibiga ha aludido de esta manera a la decisión del presidente de Polonia, Karol Nawrocki, de retirar a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración del Estado polaco, por permitir que una unidad del Ejército de su país fuera nombrada como 'Héroes del UPA', en alusión a la citada milicia acusada de masacres en Polonia durante la II Guerra Mundial.

La decisión de despojar a Zelenski de aquella insignia fue valorada por el propio presidente ucraniano como un asunto de política interna, una vez Nawrocki busca que su partido vuelva a ser la primera fuerza política de Polonia en detrimento de la formación del primer ministro Tusk.