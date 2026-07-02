Ucrania solicita a 40 países aliados que transfieran sus reservas de misiles Patriot antes de final de mes

Archivo - Mijailo Fedorov, ministro de Defensa de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, ha informado de que ha pedido por carta a casi 40 países socios que transfieran durante este mes de julio sus reservas de misiles Patriot, una de las principales demandas de armamento de Kiev, que está a la espera de que Washington le conceda licencia para fabricarlos.

"La protección del espacio aéreo ucraniano, la infraestructura crítica y la vida de nuestra gente dependen ahora directamente de la rapidez con que actúen nuestros socios", ha incidido la cartera de Defensa en una nota publicada en redes sociales.

Fedorov ha destacado el numeroso arsenal que han utilizado las Fuerzas Armadas de Rusia durante la pasada madrugada --casi 500 drones y 77 misiles--, así como la efectividad de la defensa área ucraniana para repeler estos ataques.

Sin embargo, ha explicado que derribar misiles balísticos "sigue siendo un reto crucial debido a la escasez de proyectiles para los sistemas Patriot", y pese a todos los acuerdos que se han alcanzado en los últimos tiempos para reforzar con estas capacidades el arsenal ucraniano, "esto no es suficiente".

"Ucrania necesita urgentemente misiles adicionales para sus sistemas Patriot. Estos se encuentran en los almacenes de sus socios", ha señalado Fedorov, que señala tanto esta como el programa PURL --la iniciativa de la OTAN para que los países europeos compren arsenal estadounidense para entregárselo a Ucrania-- como las "vías más rápidas y fiables" para dotar con hacerse con estos proyectiles.

Asimismo, conmina a los socios de Ucrania a tomar una decisión al respecto en vísperas de la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar la semana que viene en Ankara, la capital de Turquía.

A cambio, Ucrania se compromete a devolver todo este armamento en futuros acuerdos comerciales. La demanda llega en un momento en el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha remarcado la necesidad de estos misiles tras el último ataque a gran escala de Rusia sobre Kiev, que deja una veintena de muertos.