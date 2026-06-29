La UE activa un puente aéreo para suministrar 50 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

Archivo - Bandera de la UE en cajas de ayuda humanitaria - COMISIÓN EUROPEA - Archivo

BRUSELAS, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha organizado un puente aéreo desde Copenhague (Dinamarca) para enviar a Venezuela unas 50 toneladas de material de refugio, equipos de agua y saneamiento y suministros educativos, y también ha destinado 5 millones de euros en ayuda humanitaria de emergencia para atender a las comunidades más afectadas.

Así lo ha anunciado la Comisión Europea este lunes en un comunicado, en el que ha detallado que el vuelo está previsto que parta a principios de esta semana con la idea de transportar suministros esenciales a las zonas afectadas por los terremotos de más difícil acceso.

En este sentido, los 5 millones de euros adicionales se suman a los 52 millones ya asignados este año para hacer frente a las consecuencias humanitarias de la crisis socioeconómica en Venezuela, según ha recordado el Ejecutivo comunitario en su misiva.

El servicio satelital Copernicus también ha sido activado en su modalidad de cartografía de emergencia, permitiendo capturar imágenes de alta resolución de las zonas en crisis y convertir los datos brutos en mapas operativos para los equipos de rescate, las ONG y las autoridades de protección civil. Hasta el momento ha producido 25 mapas y 13 imágenes de 13 zonas de interés diferentes.

"La UE sigue comprometida con ayudar al pueblo venezolano y lo hacemos con todas las herramientas a nuestra disposición. Esta financiación y estos suministros adicionales brindarán una ayuda muy necesaria a las familias que han perdido sus hogares, a los pacientes que necesitan asistencia médica y a los niños cuyos colegios han resultado dañados", ha indicado en declaraciones remitidas a la prensa la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

La ayuda humanitaria aprobada se enmarca en los continuos esfuerzos de la UE por coordinar la respuesta de emergencia a través del Mecanismo de Protección Civil Europeo. La Comisión ha recibido ofrecimientos de 11 Estados miembro de la UE y un Estado participante, que aportarán equipos de búsqueda y rescate, equipos médicos y apoyo en telecomunicaciones.

Además, un equipo de 11 expertos técnicos procedentes de España, Austria, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Estonia y del Centro de Coordinación de Respuesta de Emergencia (ERCC) de la Comisión llegó durante el fin de semana a Venezuela para apoyar las operaciones sobre el terreno, además de otro equipo aportado por Italia.

Esto eleva a 14 el número total de países de la Unión Europea que han contribuido hasta el momento con equipos de búsqueda y rescate, equipos médicos y apoyo en telecomunicaciones, o con conocimientos técnicos para tratar de solventar la crisis generada por los terremotos en el país latinoamericano.

Para la comisaria de Gestión de Crisis, esto demuestra los Estados miembro de la UE "siguen mostrando una solidaridad extraordinaria", con hasta 14 países ya contribuyendo a esta operación de socorro, y la Unión Europea coordinando y transportando la ayuda, "en un verdadero espíritu de Equipo Europa".