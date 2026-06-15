Acuerdo en Irán | Directo: Trump precisa que la reapertura de Ormuz llegará tras la firma del acuerdo este viernes

United States President Donald J Trump gestures as he delivers remarks in the Amphitheater after laying a wreath at the Tomb of the Unknowns at Arlington National Cemetery in Arlington, Virginia on Memorial Day, Monday, May 25, 2026. - Kyle Mazza - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Irán por el que se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses. Irán ha confirmado el acuerdo tras "obligar" a Washington a aceptar sus condiciones.

"El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!", ha indicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

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