Acuerdo en Irán | Directo: Trump precisa que la reapertura de Ormuz llegará tras la firma del acuerdo este viernes

United States President Donald J Trump gestures as he delivers remarks in the Amphitheater after laying a wreath at the Tomb of the Unknowns at Arlington National Cemetery in Arlington, Virginia on Memorial Day, Monday, May 25, 2026.
United States President Donald J Trump gestures as he delivers remarks in the Amphitheater after laying a wreath at the Tomb of the Unknowns at Arlington National Cemetery in Arlington, Virginia on Memorial Day, Monday, May 25, 2026. - Kyle Mazza - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr
Europa Press Internacional
Actualizado: lunes, 15 junio 2026 8:52
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MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Irán por el que se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses. Irán ha confirmado el acuerdo tras "obligar" a Washington a aceptar sus condiciones.

"El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!", ha indicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

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Kallas constata la falta de unanimidad entre los Veintisiete para sancionar al ministro israelí Ben Gvir

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha constatado este lunes la falta de unanimidad necesaria entre los Veintisiete Estados miembro para sancionar al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, esgrimiendo que no hay apoyos suficientes para aprobar esa medida.

Líderes europeos celebran el acuerdo entre EEUU e Irán y reclaman una reapertura de Ormuz "sin restricciones"

Francia, Reino Unido, Alemania e Italia se dicen "preparadas" para "levantar las sanciones pertinentes" si Teherán adopta "medidas verificables" con relación a su programa nuclear

La UE aplaude el acuerdo de EEUU e Irán y pide la reapertura "inmediata" y "sin restricciones" de Ormuz

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, ha puesto en valor el acuerdo provisional de paz alcanzado este domingo entre Estados Unidos e Irán, a la par que ha insistido sobre la necesidad de que se reabra de manera "inmediata" y "sin restricciones" el estratégico estrecho de Ormuz.

El precio del petróleo baja más de un 4%, hasta los 83 dólares, por el acuerdo de paz entre EEUU e Irán

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se desplomaba más de un 4% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 83,7 dólares por barril, mínimo de dos meses, después de anunciarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial.

Guterres reivindica el acuerdo provisional de EEUU e Irán como "paso fundamental" hacia una resolución "pacífica"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha felicitado "calurosamente" a Estados Unidos e Irán por el acuerdo provisional de paz alcanzado este domingo, al tiempo que ha reivindicado al mismo como un "paso fundamental" hacia la resolución "pacífica" del conflicto desatado el pasado 28 de febrero a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Teherán.

Trump precisa que la reapertura del estrecho de Ormuz llegará tras la firma del acuerdo este viernes

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, tilda de "posible" que el inquilino de la Casa Blanca esté presente en la ceremonia que tendrá lugar en Suiza

EEUU e Irán anuncian un acuerdo provisional de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Irán por el medio del cual se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses, al tiempo que Irán ha confirmado el mismo tras "obligar" a Washington a aceptar sus condiciones.

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