La UE critica el proyecto de ley de Israel que contempla la pena de muerte y le pide que dé marcha atrás

Archivo - Bandera de la UE - Alicia Windzio/dpa - Archivo

La Knesset ha dado los primeros pasos para aplicar la pena capital a quienes asesinen a israelíes por motivos ideológicos o racistas

BRUSELAS/MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) ha criticado este miércoles el proyecto de ley sobre la pena de muerte aprobado por la Comisión de Seguridad de la Knesset, el Parlamento de Israel, calificándolo como "profundamente preocupante" y expresando su oposición a la pena capital "bajo cualquier circunstancia".

"La Unión Europea se opone a la pena capital en todos los casos y bajo cualquier circunstancia. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y no puede ejecutarse sin violar el derecho absoluto a no ser sometido a tortura ni a otros malos tratos", ha expresado la diplomacia comunitaria en un comunicado difundido a los medios de comunicación.

Según la UE, la aprobación de este proyecto de ley en pleno representaría "un grave retroceso en esta importante práctica" y en las posturas que Israel "ha expresado en el pasado", ya que hasta el momento había mantenido una moratoria sobre las ejecuciones como sobre las sentencias de pena capital, "dando así ejemplo en la región a pesar de un entorno de seguridad complejo".

Tras recordar que la pena capital "no tiene un efecto disuasorio comprobado" y hace "irreversibles los errores judiciales", la Unión ha animado a Israel a que "respete su posición anterior basada en principios", sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, así como su "compromiso con los principios democráticos", tal como se refleja también en las disposiciones del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

El texto aprobado en primera lectura en comisión enmendaría el Código Penal para introducir la pena de muerte por el asesinato de israelíes por motivos ideológicos o de carácter racista, calificando el delito como "acto de terrorismo". De obtener el visto bueno definitivo en la Knesset, la aplicación sería retroactiva a condenados por los ataques del 7 de octubre de 2023.

Además, la propuesta contempla la pena capital por actos de "terrorismo, racismo u hostilidad hacia el público", definidos de forma vaga.

REACCIONES A LA APROBACIÓN EN PRIMERA LECTURA

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha indicado que la aprobación en primera lectura "constituye una peligrosa medida terrorista que allana el camino para cometer crímenes de asesinato y liquidación" contra sus "valientes presos" en cárceles israelíes.

El paso de la Knesset "confirma el declive sin precedentes y brutal del sistema de ocupación", ha señalado, afirmando que viola "de manera flagrante" todas las leyes y convenciones internacionales relativas a los prisioneros de guerra.

"Advertimos del peligro de esta ley, mediante la cual la ocupación pretende convertir las prisiones en escenarios de liquidación directa, después de que la ocupación haya practicado todos los métodos de muerte lenta contra los prisioneros a través de la tortura, la privación y la negligencia médica", ha subrayado, tras indicar que atentar contra la vida de los presos es una "línea roja" de Hamás "que abrirá las puertas a la ira y la confrontación por todos los medios".

El grupo pide reforzar el apoyo a la causa de los presos e insiste a la comunidad internacional "para que tomen medidas urgentes para detener este crimen antes de que sea finalmente aprobado".

Aunque todavía no se ha pronunciado sobre la aprobación en primera lectura, la ONU viene pidiendo a las autoridades de Israel que retiren el proyecto de ley, argumentando que la propuesta supone un golpe al Derecho Internacional. "La ONU es muy clara en lo relativo a la pena de muerte y se opone a ella en todas las circunstancias", aseguró el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, a principios de año.

Naciones Unidas ha insistido en que la ley "genera preocupaciones a nivel de Derechos Humanos, incluido debido a que es discriminatoria al aplicarse exclusivamente a palestinos".