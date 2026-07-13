La UE destina 120 millones a Moldavia para reforzar su defensa antiaérea

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BRUSELAS 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han aprobado este lunes la asistencia a Moldavia de 120 millones de euros con cargo al Mecanismo Europeo para la Paz, en apoyo de las Fuerzas Armadas del país del este de Europea, para fortalecer sus capacidades de defensa antiaérea.

Estos fondos financiarán la adquisición de un sistema de defensa aérea de alcance medio, complementando así el apoyo brindado en paquetes anteriores del fondo a Moldavia, los cuales estaban centrados en tareas de vigilancia y defensa del espacio aéreo moldavo, según ha informado el Consejo de la UE en un comunicado.

El objetivo principal de este nuevo suministro es mejorar la "eficacia operativa" de las Fuerzas Armadas de la República de Moldavia para que puedan "proteger de manera más efectiva" a la población civil y las infraestructuras críticas del país.

Con esta asignación de 120 millones de euros, el apoyo financiero total de la Unión Europea a Moldavia asciende ya a 317 millones de euros bajo el paraguas del Fondo Europeo para la Paz.

El Mecanismo Europeo para la Paz, creado en 2021, es la herramienta con la que la UE financia acciones exteriores para prevenir conflictos y reforzar la seguridad internacional, permitiendo el apoyo militar y de defensa a terceros países y organizaciones regionales.