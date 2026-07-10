La UE endurece condiciones de visado a Guinea por no cooperar con el retorno de migrantes expulsados por los 27

Archivo - Una bandera de la UE sobre la fachada de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha decidido endurecer las condiciones de visado a Guinea, con procedimientos más limitados y largos, como respuesta a la cooperación "insuficiente" de las autoridades en la readmisión de migrantes irregulares de su nacionalidad expulsados por los países del bloque.

El Consejo (gobiernos) ha dado luz verde a la decisión, que es temporal pero no tiene una fecha de expiración, ya que la Unión busca con ello presionar a Guinea para mejorar la cooperación migratoria, por lo que la Comisión Europea continuará evaluando periódicamente la situación.

En todo caso, a partir de ahora los Estados miembro ya no podrán expedir visados de entrada múltiple a ciudadanos guineanos, ni relajar los requisitos sobre la documentación que deben presentar para solicitar el permiso consular.

Tampoco podrán eximir a los diplomáticos ni funcionarios con pasaporte guineano del pago de las tasas de visado, al tiempo que se alargará el plazo estándar de tramitación de las solicitudes de visado a 45 días naturales en lugar de 15.