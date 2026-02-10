La UE expresa su rechazo a la nueva condena a la premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi

Archivo - Narges Mohammadi, Nobel de la Paz. - -/Narges Foundation Archive/dpa - Archivo

BRUSELAS 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha expresado este martes su rechazo a la nueva condena de siete años y medio de prisión a la Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, por su defensa pacífica de los Derechos Humanos y ha instado a las autoridades de Irán a liberarla de manera inmediata e incondicional, teniendo en cuenta su estado de salud.

"Los cargos contra Narges Mohammadi se basan únicamente en su defensa pacífica de los Derechos Humanos", ha señalado el Servicio de Acción de la UE en un comunicado en el que ha subrayado que debería "poder alzar su voz y realizar su labor legítima sin temor a prisión ni represalias".

"Irán está obligado por sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a respetar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica", ha señalado.

La UE ha exhortado a las autoridades iraníes a liberar "a todas las personas detenidas injustamente por ejercer estos derechos fundamentales, incluidas las arrestadas durante las recientes protestas, y que garanticen el respeto del derecho al debido proceso y el derecho a un juicio justo para todos".

La Premio Nobel de la Paz fue arrestada el 12 de diciembre de 2025 en el acto en memoria del abogado Josrou Alikordi, que falleció semanas antes en "extrañas circunstancias". Casi 40 personas fueron detenidas durante el evento, según confirmó la Fiscalía de la ciudad iraní de Mashhad.

Mohammadi había sido puesta en libertad provisional en diciembre de 2024 a raíz de una solicitud por motivos médicos aprobada por la Fiscalía de Teherán. Meses antes fue hospitalizada después de que su familia denunciara que las autoridades llevaban más de dos meses impidiendo que recibiera tratamiento médico.

La activista, que ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida entre rejas, ha sufrido múltiples infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022. Mohammadi ha sido condenada hasta en cinco ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel, fundamentalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta en Irán.