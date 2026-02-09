El histórico Club Piscina Stella pasará a ser futuro centro educativo de la congregación Unión Cristiana de San Chaumond - TOP REAL ESTATE

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El histórico Club Piscina Stella, en el número 231 de la calle Arturo Soria, junto a la M-30, pasará a ser futuro centro educativo de la congregación francesa Unión Cristiana de San Chaumond.

Así lo ha adelantado el diario 'El Mundo' y lo recoge la inmobiliaria TOP Real Estate en una publicación en redes sociales, donde ha indicado que la parcela en cuestión cuenta con aproximadamente 8.000 metros cuadrados, con unos 4.000 metros cuadrados de jardines.

"La operación supone la reactivación y puesta en valor de un activo emblemático del patrimonio arquitectónico racionalista, cuya última intervención fue realizada por Luis Gutiérrez Soto en 1952", expone la inmobilaria.

El Club Piscina Stella, en el distrito de Ciudad Lineal, es considerado una de las joyas del racionalismo madrileño. Fue levantada en los años 40 del siglo pasado en la finca de Manuel Pérez-Vizcaíno y Pérez-Stella, de ahí su nombre.

Fue cerrada desde el año 2006 y protegida a través de un Plan Especial de 2011 con un nivel 3 de protección, mientras que sus jardines han recibido un nivel de protección 2, como Jardín de Interés. Además, cuenta con piscinas, vestuarios, terrazas, frontón y edificaciones auxiliares.

La protección del inmueble protagonizó una comisión de Cultura, Turismo y Deporte, donde los socialistas abogaban por instar a la Comunidad de Madrid a comenzar los trámites necesarios para que la piscina fuese declarada Bien de Interés Patrimonial (BIP) por su valor patrimonial y paisajístico, pero también su valor histórico al ser "uno de los pocos lugares en España donde las mujeres podían usar bikini, incluso hacer topless" durante la dictadura franquista.

EL AYUNTAMIENTO ASEGURA QUE SE SEGUIRÁ "LA LEGALIDAD"

Sobre esta operación, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha asegurado que desde el Ayuntamiento "no se va a permitir ninguna actuación que no sea acorde a la legalidad".

"Si se plantea un proyecto que no esté acorde con la normativa pues no se admitir y si está dentro de la normativa se admitirá. Es verdad que es un edificio muy icónico de la ciudad de Madrid, que lleva demasiado tiempo cerrado y por lo tanto veremos a ver cuál es el planteamiento", ha remarcado Sanz en su visita al Centro Integrado de Señales de Video (CISEVI).