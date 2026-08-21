La UE lamenta el "deterioro" de las libertades en Hong Kong tras la condena a dos activistas prodemocracia

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha lamentado la condena este viernes de la Justicia de Hong Kong a dos activistas prodemocracia y antiguos organizadores de la vigilia anual en recuerdo a las víctimas de la masacre de Tiananmen, esgrimiendo que confirma "el continuo deterioro" de las libertades de expresión y reunión y "la creciente reducción" del espacio para la sociedad civil independiente en el territorio.

En un comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha denunciado la condena de Lee Cheuk Yan y Chow Hang Tung en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, por ser un proceso "motivado por razones políticas", y que llevó a ambos activistas a ser "sometidos a una prolongada detención preventiva" y a la denegación de la libertad bajo fianza.

Tras recordar que Chow Hang Tung fue además sometida a repetidos periodos de aislamiento y que hay un tercer acusado, el exdiputado Albert Ho, que se declaró culpable en enero, el SEAE ha señalado que este caso "socava la confianza en el Estado de derecho consagrado en la Ley Fundamental de Hong Kong", una "piedra angular del éxito histórico de la ciudad como centro de negocios internacional".

"La UE insta a las autoridades a que mantengan un espacio para una sociedad civil independiente, garanticen la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, tal como lo garantiza la Ley Fundamental", se lee en el escrito, en el que reitera su llamamiento al respeto del "alto grado de autonomía de Hong Kong" en virtud del principio de 'Un país, dos sistemas'.

CONDENA POR INCITAR A LA SUBVERSIÓN

Los jueces al frente del caso han hallado indicios de que Lee Cheuk Yan y Chow Hang Tung, los acusados junto con su propia organización, han sido hallados culpables de los cargos que se les imputaban a pesar de que han reiterado su inocencia, según informaciones de la emisora hongkonesa RTHK.

Sin embargo, los jueces han recalcado que ambos habían pedido acabar con "la dictadura de un solo partido" y han afirmado que, con sus actos, buscaban desafiar la legitimidad del Partido Comunista de China". Aunque de momento no se ha emitido una sentencia, es posible que hagan frente a penas de hasta diez años de prisión según la ley de seguridad nacional.

Durante años, la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China organizó la vigilia anual con velas para conmemorar a las víctimas de la sangrienta represión de las protestas de Tiananmen que tuvo lugar en la capital del país. Esta era la única conmemoración pública en todo el territorio chino.